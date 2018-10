Juve, La Gazzetta dello Sport: "Joya&CR7, attacco da 10"

© foto di Pierpaolo

Oggi la Juventus scenderà in campo ad Empoli e molto probabilmente la coppia d'attacco che sceglierà Massimiliano Allegri sarà quella composta da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. "Joya&CR7, attacco da 10", è il titolo che vi dedica La Gazzetta dello Sport, che in taglio basso dedica uno spazio ai numeri dei due attaccanti bianconeri, caratterizzati dai cinque gol realizzati a testa (quattro in Champions e uno in A per l'argentino, tutti e cinque in campionato per il portoghese).