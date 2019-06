L'approdo di Maurizio Sarri alla Juventus è una rivoluzione totale nei piani e nella filosofia del club bianconero, che dopo averci provato in tutti i modi ora sceglie la strada del bel gioco per provare a vincere anche in Europa. La Repubblica-Torino dedica in prima pagina un ritratto dell'allenatore di Figline, soffermandosi proprio sulla ventata di novità che porta con sé. "Se la Signora sceglie l'uomo del Sud", è il titolo che campeggia nella copertina del quotidiano.