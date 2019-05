© foto di Pierpaolo

C'è spazio anche per il calcio sulla prima pagina dell'edizione di oggi de La Stampa, che si sofferma sulle vicende delle due squadre torinesi. In primis la Juventus, con l'affare-panchina in primo piano dopo la conferenza d'addio di Massimiliano Allegri tenutasi ieri, in compagnia del presidente Andrea Agnelli. Il titolo del quotidiano piemontese è proprio sulle sue parole, quando "Agnelli ringrazia Allegri: 'La mia decisione più sofferta'".

Toro da EL - Intanto oggi è l'altra sponda di Torino ad essere più interessata al campo, quella tinta di granata. La formazione di Walter Mazzarri infatti farà visita all'Empoli per continuare a rincorrere il sogno europeo. "Toro, vincere a Empoli per un posto in Coppa", si legge in taglio alto, di fianco all'altro titolo. Belotti e compagni con un successo continuerebbero a sognare il ritorno in Europa League.