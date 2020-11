Juve, La Stampa e la scossa di Andrea Pirlo: "Senza tregua"

vedi letture

"Senza tregua". Questo il titolo a pagina 28 che La Stampa dedica alla Juventus di Andrea Pirlo che stasera affronta il Cagliari: "Il senso della necessità, e anche di una certa urgenza di fare risultati, sta tutto nella frase - storicamente la più abusata da allenatori e calciatori - che Andrea Pirlo tira fuori a novembre per dare la scossa alla sua Juve: «Adesso avremo 10 partite da giocare come se fossero delle finali, voglio vedere uno spirito diverso». Non siamo all'ultima spiaggia, ma sicuramente ad un bivio per questa squadra ancora alla ricerca di un'identità duratura e di un equilibrio vincente".