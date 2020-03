Juve, La Stampa in taglio alto: "Intesa coi giocatori, stipendi tagliati da marzo a giugno"

vedi letture

Nella giornata di ieri la Juventus ha comunicato di aver raggiunto un accordo con i calciatori e Maurizio Sarri circa la decurtazione degli ingaggi per questo in corso e i prossimi tre mesi. E in prima pagina la notizia trova spazio in taglio alto: "Juve, intesa con i giocatori. Stipendi tagliati da marzo a giugno", il titolo del quotidiano piemontese.