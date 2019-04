"Non basta il gol di Kean. La festa scudetto è rimandata". E' questo il titolo sportivo dell'edizione odierna de La Stampa, in taglio alto. Il riferimento è chiaramente alla Juventus, sconfitta 2-1 a Ferrara contro la SPAL. Intanto già oggi potrebbe arrivare lo scudetto: se il Napoli non batte il Chievo sarà ufficiale l'ottavo titolo di fila per i bianconeri.