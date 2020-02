vedi letture

Juve, La Stampa: "Ronaldo, mercoledì da Lione"

"Ronaldo, mercoledì da Lione. La Juve torna in Champions con l'assicurazione del gol". Questo il titolo a pagina 49 che La Stampa dedica alla partita di Champions che disputeranno i bianconeri, in riferimento a Cristiano Ronaldo che continua a segnare: "Dopo il record in Serie A, il fuoriclasse portoghese vuole prolungare in Europa questo 2020 d'oro. Riparte la caccia alla sua sesta coppa: tra febbraio e maggio segna il 51% delle sue reti annuali".