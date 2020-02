Juve, La Stampa: "Ronaldo non basta e Sarri fatica: scatta l'allarme"

"Ronaldo non basta e Sarri fatica. Nella Juve adesso scatta l'allarme". Titola così a pagina 15 La Stampa sulla Juventus e le difficoltà che sta incontrando la squadra di Sarri dopo la seconda sconfitta consecutiva in trasferta: "Conte torna (in vetta), i conti (bianconeri) invece no. La dura sconfitta di Verona non riapre solo il campionato, aggancio dell'Inter e Lazio a -1, ma fa esplodere tutte le contraddizioni di una Juve che ha smarrito le sue antiche certezze e allo stesso tempo è lontana anni luce dall'idea del sarrismo".