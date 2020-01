© foto di Mattia Verdorale

"Eurogol, polemiche e l'ultimo tabù Tra Ronaldo e la Roma una sfida speciale". Titola così La Stampa su Cristiano Ronaldo e la sfida che in questo weekend vedrà di fronte Roma e Juventus: "Non sarà una sfida qualsiasi. La Roma, per Cristiano Ronaldo, è ricordo dolce e incantesimo da esorcizzare. Contro i giallorossi, dodici anni fa, segnò i primi gol in Champions: oggi sono 129, nessuno come lui, e alla base c'è la doppietta alla squadra di Spalletti, arrivata a Old Traford per custodire la vittoria per 2-1 nell'andata degli ottavi e travolta invece per 7-1".