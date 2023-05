Juve, i nomi della ripartenza. Gazzetta: "Chiesa e Vlahovic cedibili, Di Maria in bilico"

Dopo la penalizzazione di 10 punti arrivata ieri, la Juventus rischia una perdita di 50 milioni di euro se non disputasse la Champions League l’anno prossimo. In casa bianconera ci sarà da fare i conti con i rientri dai prestiti, ma intanto, si comincia a buttare già anche la lista delle conferme, un mix di giovani ed elementi esperti: Perin, Danilo, Bonucci, Gatti, Bremer, De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic e Iling, saranno i nomi della ripartenza. Paredes non sarà riscattato, Rabiot sarà difficile da trattenere senza Europa e sarà indispensabile un sacrificio di mercato.

Per Allegri, secondo La Gazzetta dello Sport, non sono intoccabili né Chiesa né Vlahovic. Sul serbo ci sono Chelsea, United e Bayern, mentre per il figlio d’arte la situazione è più complicata, causa i lunghi infortuni. Per quanto riguarda Di Maria, il rinnovo non è più scontato, a maggior ragione senza Champions, visto l’ingaggio (6 milioni).