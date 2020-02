vedi letture

Juve, Tuttosport: "Pogba più un talento. Tonali e Aourar accerchiati"

"Pogba più un talento. Tonali e Aourar accerchiati". A pagina 7 Tuttosport parla di mercato in ottica futura per quanto riguarda la Juventus: "Paratici avanza per il Polpo e lavora sottotraccia per i due Under 21, a breve avversari con Brescia e Lione. I bianconeri dopo aver preso Kulusevski, insistono nella caccia dei migliori giovani".