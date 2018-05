Juve, il Corriere della Sera: “Scatta l’ora X per il 7° scudetto”

© foto di www.imagephotoagency.it

Con un punto, la Juventus vincerà il suo settimo scudetto di fila, il 34° della storia. Con un punto, la Roma si sarebbe aggiudicata un posto sicuro al caldo della prossima Champions. Ma la sconfitta dell’Inter ha liberato di questa incombenza i giallorossi, che così sono già qualificati, riporta il Corriere della Sera. Tutto già scritto per oggi, quindi? L’Olimpico per i bianconeri può trasformarsi in un villaggio-vacanze, dopo aver seminato schiuma da barba e coriandoli di gioia non più tardi di mercoledì scorso per la vittoria di Coppa Italia. Massimiliano Allegri a Roma un anno fa perse e rimise lo spumante in ghiacciaia, ma sa che potrebbe festeggiare il suo quinto scudetto (4 con la Juve 1 col Milan) in dieci anni di serie A.