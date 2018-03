Juve, il Corriere di Torino titola: "Il settimo scudetto vola a quota 97"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il settimo scudetto vola a quota 97". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Torino in merito alla Juventus. Fuori la clessidra e il pallottoliere: la prima servirà a scandire il tempo dei rientri - si legge -, il pallottoliere serve invece per fare di conto e conoscere quale passo dovrà tenere la Juventus per tagliare il traguardo del settimo tricolore consecutivo. A nove giornate dal termine della stagione, la Signora ha 75 punti, 2 in più del Napoli che punterà inevitabilmente molto sullo scontro diretto del 22 aprile all’Allianz Stadium. "La quota scudetto è a 96-97 punti", aveva preconizzato Massimiliano Allegri alla vigilia dell’andata al San Paolo. Fuochino. Per festeggiare il titolo, ai bianconeri potrebbero infatti bastare 97 punti, e quindi racimolarne da qui alla fine 22 su 27 disponibili, purché 3 di questi arrivino dal big match contro Maurizio Sarri.