Juve, Il Fatto Quotidiano: "Buffon e Agnelli hanno rievocato Moggi"

Il Fatto Quotidiano in edicola questa mattina riserva spazio nel taglio alto della prima pagina alla Juventus, in particolare alle dichiarazioni dei protagonisti bianconeri dopo il fischio finale della gara di mercoledì contro il Real Madrid. "La Juventus aveva fatto qualcosa di grande a Madrid, persino in quegli ultimi minuti del rigore di Ronaldo. Poi Buffon e Agnelli hanno rievocato Moggi", si legge sul giornale.