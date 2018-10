Juve, il Corriere di Torino esalta i bianconeri: "E adesso parla la difesa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"E adesso parla la difesa". Questo il titolo scelto dal Corriere di Torino per celebrare il momento della Juventus, reduce dalla vittoria di Manchester. Il primo a celebrare la premiata ditta Bonucci&Chiellini è stato José Mourinho dopo il ko di Old Trafford: "Tra noi e la Juve c’è un diverso livello di qualità, stabilità, esperienza. E poi ci sono mister Bonucci e mister Chiellini, che dovrebbero tenere un corso universitario ad Harvard, per come si difende. Sono assolutamente fantastici". Solo che da questa stagione - si legge - c’è qualcosa di diverso, ancora: se prima la difesa era un fine, per vincere le partite, ora è un mezzo, per dominarle.