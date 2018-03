Juve, il QS-Sport: "Allegri ritrova Chiellini. Pronto per il Real Madrid"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Juve, Allegri ritrova Chiellini. Pronto per il Real Madrid". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport. Prima Cuadrado, ieri Chiellini. Le notizie positive per la Juventus in vista della sfida con il Milan arrivano dall'infermeria: dopo aver recuperato, almeno in parte, l’esterno colombiano, il tecnico bianconero ha riabbracciato in gruppo Chiellini e gli altri nazionali, rientrati dopo i tanti impegni in giro per l’Europa. Un’iniezione di fiducia per il big match di sabato contro il Milan, crocevia di una stagione ancora lunga, ricca di impegni decisivi sia in Italia sia in Europa. Il recupero di Chiellini è forse il più importante in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, martedì prossimo all'Allianz Stadium: con l’assenza dello squalificato Benatia, riavere a disposizione il centrale è di vitale importanza per riuscire a contenere l’attacco stellare dei blancos.