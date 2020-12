Juve, impresa al contrario. Corriere della Sera: "Perdere due volte in poche ore non era facile"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno alla Juventus con questo titolo: "Perdere due volte in poche ore non era facile". Se la sentenza del Coni sulla gara con il Napoli, da ripetere, non dipende da lei, la sconfitta interna con la Fiorentina è frutto di errori individuali, su tutti il rosso di Cuadrado, di stanchezza e di incapacità ad andare oltre difficoltà impreviste. La partenza choc dei bianconeri obbliga gli uomini di Pirlo a giocare 70' in 10 con Cuadrado che entra con il piede a martello su Castrovilli. La Penna ammonisce, poi al VAR, aiutato da Mazzoleni, rivede l'episodio ed espelle il colombiano. Adesso se il Milan dovesse vincere la vetta disterebbe 10 punti.