Juve, in bilico il futuro di Di Maria e Paredes. Tuttosport: "Più vicino l'addio che la permanenza"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul futuro di Di Maria e Paredes, sostenendo che entrambi siano più vicini all'addio che alla conferma in bianconero al termine di questa stagione. Nel caso del centrocampista, per il quale è decaduto l'obbligo di riscatto dopo l'eliminazione dai gironi di Champions League, la Juventus non sembra avere intenzione di esercitare l'opzione d'acquisto da 25 milioni pattuita con il PSG. Nessuna fretta, invece, per quel che concerne il Fideo: l'argentino non ha ancora preso una posizione definitiva in merito, e la società attende di vedere all'opera il vero Angel prima di prendere una decisione. Sarà dunque il campo a emettere il suo verdetto.