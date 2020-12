Juve in corsa per la Champions? La Gazzetta dello Sport: "Con Pirlo non è un miraggio"

"Una voce ieri mattina è rimbalzata per l'Europa, da Liverpool a Manchester, da Madrid a Monaco di Baviera: la Juventus di Pirlo è una cosa seria". Esordisce così La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il tre a zero al Barcellona ha "rimesso la Juve sulla mappa delle migliori squadre d'Europa". Per la prima volta, infatti, i bianconeri hanno messo in mostra le caratteristiche di una big europea. La Vecchia Signora ha sempre costruito sul gruppo le sue campagne europee, e non è un caso che dopo il recupero su Messi all'81' Ronaldo abbia parlato in un tweet di "famiglia vera, forte, unita": "Se non si condivide un'anima di spogliatoio, non si spende uno scatto non richiesto", osserva la rosea.

Tornando all'obiettivo Champions, una stagione così intensa non s'è mai vista, e nessuno può dire come arriveranno a febbraio Liverpool, City, PSG e Bayern: "Intanto, per PIrlo è buona cosa aver evitato tutte loro al sorteggio degli ottavi di lunedì, quando le palline delle teste di serie non saranno abbinabili. Per una volta, stare nella stessa boccia trasparente con quattro squali renderà la vita più sicura".