Juve-Inter, apertura del Corriere dello Sport: "Ronaldo c'è. Conte pure"

© foto di ManWil

La grande sfida, seppur in amichevole, tra Juventus e Inter, è la notizia d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ronaldo c'è. Conte pure. La Juve vince ai rigori, Buffon ne para tre", il titolo sul match dell'International Champions Cup disputatosi in terra cinese e conquistato dai bianconeri sui nerazzurri seppur con grande fatica. E nella titolazione troviamo anche: "Cristiano pareggia l'autogol di De Ligt. Nell'Inter si vede la mano di Antonio. Maurizio si lamenta: 'Bisogna cambiare modo di pensare'".

Inter a caccia del colpo in attacco - "Lukaku, blitz a Londra. Un emissario nerazzurro riapre l'affare con lo United". Queste le parole scelte in prima pagina dal quotidiano sportivo per segnalare come la trattativa per la punta belga, fortemente voluta dal team di patron Suning, sia ancora in piedi.

Fiorentina, il patron sprona il bomber - Che Federico Chiesa stia pensando di andare via dal club viola non è un mistero. E così, in merito alla questione, è intervenuto anche il numero uno dei toscani: "'Chiesa resta non ti pentirai'. Commisso spinge Federico a sposare il progetto Fiorentina. Barone duro: 'Chieda scusa alla squadra'" la titolazione sulla vicenda.

Icardi partenopeo? - "'Mauro e Wanda venite a Napoli'. Lettera dello scrittore De Giovanni a Icardi e alla sua compagna: 'Vi attende una città che vive di amore'". Così il Corriere dello Sport, con un taglio "letterario", analizza il possibile passaggio nel club azzurro della punta in uscita dall'Inter.

Milan, il Maldini del futuro - Nell'amichevole contro il Bayern Monaco, tra i rossoneri è spuntato fuori un giovane attaccante dal cognome pesantissimo: "Dinastia Maldini, 70 anni di calcio. Milan, a Kansas City la prima volta da titolare di Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare: ha 17 anni", la titolazione completa sull'argomento.