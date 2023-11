Juve-Inter si accende anche sul mercato, il Corriere dello Sport: "Duello per Thuram Jr"

Juventus-Inter si avvicina e l'ambiente si scalda. Il Derby d'Italia è ormai alle porte ma bianconeri e nerazzurri sono pronti a sfidarsi anche in altre sedi, in quelle del calciomercato. Juve e Inter hanno diversi obiettivi comuni, dal difensore Tiago Djalo del Lille a Piotr Zielinski del Napoli, ma il Corriere dello Sport si concentra sulla battaglia per Khephren Thuram, il fratello minore dell'interista Marcus, obiettivo di entrambe le big italiane.

Thuram e i legami con Inter e Juve

Il giovane Khephren si sta mettendo in mostra più che mai in Ligue 1 ed è pronto al salto. Lo segue il Liverpool, ma sono le italiane a sperare di acquistarlo. L'Inter sembra partire avvantaggiata, sfruttando l'influenza del fratello Marcus, ma la Juventus dal canto suo può giocarsi la carta Lilian, il padre di Marcus e Khephren, che proprio in bianconero ha scritto pagine importanti della sua carriera. Una lotta che va quindi anche oltre il mercato e che né Juve né Inter vogliono perdere.