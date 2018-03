Juve, Khedira tranquillizza. Chiellini e Alex Sandro sperano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il cinguettio stavolta è una rassicurazione che arriva dal diretto interessato: “Non preoccupatevi per la mia sostituzione — ha scritto Sami Khedira su Twitter — è stata solo una misura precauzionale visto che ho sentito un indurimento, ma sto bene”. Il centrocampista è uscito a inizio secondo tempo del test con la Spagna per una botta al ginocchio destro, ma non preoccupa. Un sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri, che in vista della ripresa del campionato e della gara d’andata dei quarti di Champions League con il Real Madrid, scrive La Gazzetta dello Sport. Non potranno permettersi pause Chiellini ed Alex Sandro, che stanno proseguendo con il programma personalizzato per cercare di recuperare il prima possibile dai rispettivi infortuni. Chiellini ha un risentimento muscolare al flessore della coscia destra: la prossima settimana si capirà se potrà farcela per il Milan ma soprattutto 3 giorni dopo col Real, Moderato ottimismo per Alex Sandro, rientrato dal ritiro del Brasile per un risentimento muscolare di tipo distrattivo alla coscia destra.