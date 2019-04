La Juventus deve mettere da parte i sogni di gloria. Il Messaggero, nella sua edizione odierna, titola in prima pagina sulla debacle interna contro l'Ajax. "Ronaldo non basta, l'Ajax elimina i bianconeri", è il titolo proposto dal giornale in edicola. La squadra olandese, ieri sera, ha espugnato Torino per 2-1 conquistando il pass per le semifinali di Champions League.