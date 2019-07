Juve, l'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Al servizio di Sua Maestà"

"Nuova Juve, missione CR7: al servizio di Sua Maestà", titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La nuova Juventus sta infatti man mano prendendo forma con i suoi nuovi innesti. Ieri le prime parole in bianconero di Aaron Ramsey, anche lui uomo di qualità arrivato per esaltare i colpi di Ronaldo. Oggi arriva anche De Ligt.

Rivoluzione nerazzurra - Taglio laterale del giornale dedicato all'Inter. "Conte, si lotta: affamata, cattiva e col doppio play, è già la sua Inter" si legge. Nel ritiro di Lugano prosegue la rivoluzione in casa nerazzurra, con il tecnico pugliese che sta spingendo molto sulla difesa a tre e sul gioco sulle fasce.

Rivoluzione rossonera - Si parla anche di Milan, in particolare di Piatek. Giampaolo sta studiando un ruolo particolare per l'attaccante polacco, che dovrebbe ricalcare quanto fatto da Quagliarella alla Sampdoria: più movimenti, più raggio d'azione, in modo che diventi un attaccante totale.

Bologna, tutto il calcio sta con Sinisa - In basso si parla di Mihajlovic e di Bologna. La squadra ha risposto al tecnico, esclamando: "Per lui ci buttiamo anche nel fuoco". Già iniziata la terapia per l'allenatore serbo, che ieri è stato ricoverato in ospedale per iniziare le cure.