"Potrei smettere". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento è ad alcune parole del tecnico della Juventus rilasciate in conferenza stampa. "Allenare di nuovo gli azzurri? Fra due anni - si legge nel sottotitolo - quando finirà il contratto con la Juve, non so se avrò ancora motivazione".

Super Atalanta - "Gasp ne fa sette. Mazzarri sul filo". Questo il titolo dedicato al match di ieri sera quando l'Atalanta ha travolto 7-0 il Torino nell'anticipo delle 20.45.

Oggi il derby - Alle 18 andrà in scena il derby della Capitale. Roma e Lazio si affronteranno in un match da sempre spettacolare e che propone ambizioni di alta classifica. Questo il titolo: "Roma-Lazio, derby ad alto gradimento".

Le parole di Conte - "Non stiamo prendendo mezzo Real". Questo il titolo dedicato all'Inter che riprende le parole del tecnico Antonio Conte in conferenza sul mercato nerazzurro.