Juve, l'apertura di Tuttosport: "Clamoroso: in tre per Pogba!"

Titolo altisonante in apertura per l'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano afferma: "Clamoroso: in tre per Pogba!". Non è dunque tramontata la speranza della Juventus di ritrovare Paul Pogba: secondo il giornale, i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto Dybala, Mandzukic e Matuidi per il francese. Operazione che sarebbe alternativa a quella legata a Lukaku. Intanto oggi sarà il giorno giusto per completare lo scambio Cancelo-Danilo con il Manchester City.

"Cairo, alzaci una coppa!" - In taglio basso, intervista esclusiva a Pasquale Bruno, che con il Torino ha vinto una coppa. L'ex ci crede e spera che i granata possano fare altrettanto: "Europa League o Coppa Italia, se la squadra di Mazzarri vince vado con il presidente a 4000 metri".

Inter show - Spazio anche per l'Inter in taglio laterale, con i nerazzurri vincenti sui vice campioni d'Europa del Tottenham. Con Sensi e Handanovic il Tottenham va ko e cominciano a vedersi sensibili progressi con Conte in panchina.

Atalanta, la scelta di Gasperini - Si parla anche di Atalanta in prima pagina, con un nuovo rinforzo in difesa da valutare per gli orobici, dopo l'addio di Mancini. Ferrari o Caceres per la difesa, questa l'idea della società.