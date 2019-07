Juve, l'apertura di Tuttosport: "Rambo Ramsey"

L'edizione odierna di Tuttosport in edicola titola: "Rambo Ramsey". Chiaro il riferimento ad Aaron Ramsey, nuovo centrocampista della Juventus. Grande entusiasmo per il gallese, che ha rilasciato le sue prime dichiarazioni bianconere: "Avrò la 8 di Marchisio, per noi gallesi è una leggenda. Spero di seguire le sue orme". Intanto oggi arriva De Ligt a Torino, domani le visite mediche.

Cairo scatenato - In taglio alto si parla di Torino, con le parole del presidente granata Urbano Cairo: "Ho già detto nove no. Toro, non solo Verdi", si legge. Assicurati ulteriori rinforzi per Mazzarri in vista della nuova avventura europea, prevista una bolgia.

Conte, gli schemi segreti - Il quotidiano, in taglio laterale, svela alcune indicazioni fornite da Antonio Conte ai giocatori dell'Inter nel ritiro di Lugano. L'ex ct della Nazionale sta provando sin da subito a imprimere il suo marchio su quella che sarà la nuova Inter.

Atalanta - In basso si parla anche di Atalanta, a caccia di rinforzi...Champions. L'ultimo arrivo in ordine temporale corrisponde al nome del centrocampista ucraino Ruslan Malinovskyi. Adesso caccia sul mercato a un bomber di razza.