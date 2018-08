La prima pagina di Tuttosport è riservata a Cristiano Ronaldo, asso della Juventus a caccia del primo gol in Serie A dopo l'esordio di sabato scorso contro il Chievo a Verona. "A tu per tu con CR7", il titolo del quotidiano in apertura che pubblica anche le foto dei tifosi presenti alla Continassa per incontrare il portoghese.