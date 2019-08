Juve, l'apertura sportiva del Corriere della Sera: "Rodaggio e difficoltà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Apertura sportiva a doppia pagina per l'edizione odierna del Corriere della Sera, che da una parte si sofferma sulla Juventus, dall'altra sul Napoli. Prima e seconda forza degli ultimi campionati, inaugureranno anche questa nuova stagione. I bianconeri sono alle prese con "rodaggio e difficoltà" dopo lo stravolgimento estivo che ha portato Sarri in panchina, oltre al mercato ancora in evoluzione. Gli azzurri se la giocano con "coraggio e speranze", come testimonia la conferenza stampa di ieri di Ancelotti, nel corso della quale l'allenatore di Reggiolo ha lanciato il guanto di sfida alla Vecchia Signora.