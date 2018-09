Juve, l'ex Ferrara al Corriere di Torino: "Ronaldo non farà 40 gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Torino in edicola riserva spazio nelle proprie pagine sportive a Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus. "Ronaldo non farà 40 gol", le parole dell'ex calciatore che ha vestito le maglie anche di Napoli e nazionale italiana. "Ronaldo non si discute, è un fenomeno e un grande professionista. Per questo mi fa un po’ sorridere vedere questa specie di apprensione per il suo primo gol. Quanti gol farà? 25, o 26, ma di certo meno di quelli che era abituato a fare in Spagna. Non penso vada oltre i 30", le parole di Ferrara.