Juve, La Stampa: “CR7 scopre tutta la serie A in una partita”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In una sola partita il compendio dell’intera Serie A. Per Ronaldo il debutto contro il Chievo non è un assaggio, è una full immersion nella nuova dimensione, spiega La Stampa. CR7 non segna e non lo ha mai fatto alla prima uscita in campionato con una nuova maglia, ma spunta tutte le caselle delle esperienze con il nostro campionato. Curva vuota in un giorno da tutto esaurito per incomprensibili trattative con i tifosi altrui. Visto. Squadra apparentemente condannata che diventa improvvisamente un pericolo. Visto. Avversari che prendono le misure più rapidamente di quanto ci si possa aspettare. Visto. Portiere quasi quarantenne che fa miracoli. Visto. Var che ribalta il risultato. Visto. Juve che comunque alla fine vince. Visto. Tutto compreso: 90 minuti per capire e sperimentare il complesso, a volte frustrante, calcio italiano.