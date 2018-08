Juve, La Stampa: “Cristiano a digiuno, l’esultanza al contrario”

© foto di www.imagephotoagency.it

È stato un attimo, ma all’improvviso allo Stadium è sembrato di vedere Calimero con la maglia numero 7 della Juve e non più Cristiano Ronaldo. Il tempo di sbagliare il gol più facile del mondo, a maggior ragione per uno che ne ha segnati 573 in 762 partite, e la trasformazione è stata immediata. Non è piccolo e nero, ma come sfortuna ieri non ha avuto rivali. E così il sorriso splendente ha lasciato spazio a un comprensibile volto scuro, con tanto di gesto di stizza al 75’ di una partita stregata per CR7, racconta questa mattina La Stampa. Il fuoriclasse portoghese voleva regalarsi e regalare la prima gioia bianconera nel debutto casalingo, ma dopo averci provato in tutti i modi - rimbalzando contro barriere, portieri volanti e zolle maledette - si è dovuto arrendere. Lui che sbaglia clamorosamente sotto porta e involontariamente serve Mandzukic, capace di trovare la rete del definitivo 2-0 al primo tiro.