Juve, La Stampa: “Higuain, gol pesante nella notte più difficile”

Gonzalo Higuain firma il gol più pesante della stagione della Juve nella gara che sbaglia per intero: non solo non si vede quasi mai, fa persino dei danni eppure Allegri lo lascia lì, anche quando sembra scollegato dalla sfida, e ha ragione perché alla fine: assist di Dybala e rete di Higuain con Icardi ormai in panchina, spiega La Stampa. “Il settimo scudetto è una cosa meravigliosa, lotteremo fino alla fine e alla morte per questo”. Le iperboli sono concesse e il titolo evocato in modo così perentorio, declinato al presente, non è un caso. È un avviso a chi sta dall’altra parte, che una volta era la sua: un avviso al Napoli costretto ancora e sempre fare i conti con lui. L’ex.