Juve, La Stampa titola: “Scudetto da prendere”

© foto di Federico Gaetano

Alla Juventus basta un punto per celebrare lo scudetto, allineare la matematica alla logica. E prima della clamorosa caduta dell’Inter ieri sera, il pareggio avrebbe sorriso anche alla Roma, che invece adesso ha la certezza della Champions, riporta La Stampa. Con buona pace dei malpensanti pronti a scommettere su un confronto orientato al risultato più comodo. Non sarà, comunque, una partita svuotata di significato, semplicemente - ma è comprensibile -, meno feroce di come sarebbe stata.