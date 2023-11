Juve, muro Tottenham su Hojbjerg. La Stampa: "Tra Samardzic e De Paul. Spunta Phillips"

A gennaio la Juventus si muoverà sul mercato per un centrocampista e ha già iniziato a sondare vari nomi. Su tutti Pierre-Emile Hojbjerg, obiettivo da tempo. Come riporta La Stampa, l’agente del giocatore ha già un accordo sia con i bianconeri che con l’Atletico Madrid, ma il club inglese chiede più di 30 milioni per il cartellino e non accetta l'ipotesi del prestito.

Così, la Vecchia Signora monitora altre alternative. Tra queste Kalvin Phillips, centrocampista del Machester City di cui Giuntoli e Manna hanno incontrato l’entourage negli scorsi giorni, con i Citizens e il giocatore che hanno aperto al trasferimento. Un'ipotesi che Phillips sta valutando, visto che vorrebbe restare in Inghilterra per non perdere l'Europeo.

Rimane poi l’ipotesi Lazar Samardzic, che a Giuntoli piace parecchio, mentre una vecchia conoscenza come Rodrigo De Paul lancia segnali da Madrid, dove l’Atletico è disposto a cederlo se dovesse arrivare Hojbjerg. C’è stato un nuovo contatto tra l’agente dell’argentino e i dirigenti bianconeri, che riflettono su un prestito con diritto/obbligo di riscatto in base alla qualificazione Champions - aggiunge il quotidiano -.