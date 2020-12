Juve-Napoli, La Gazzetta dello Sport: "Senza svolta De Laurentiis ricorrerà anche al Tar"

Novità sul fronte caso Juve-Napoli riportate da La Gazzetta dello Sport: "Senza svolta, De Laurentiis ricorrerà anche al Tar". Il club bianconero ha deciso di non costituirsi, così come la Figc, mentre il collegio difensivo del Napoli è composto dall’avvocato Mattia Grassani e dal collega Enrico Lubrano. L’obiettivo del club è quello di dimostrare l’impedimento, ossia la causa di forza maggiore per il mancato viaggio a Torino. Nell’ambiente Napoli c’è un moderato ottimismo dopo aver appreso della rinuncia a costituirsi sia della Juventus sia della Figc. De Laurentiis si aspetta di riavere il punto di penalizzazione e di giocare la partita. In pratica, non ammetterebbe nessun’altra decisione, perché convinto di essere dalla parte del giusto. Diversamente darà mandato ai propri legali di ricorrere al Tar del Lazio per avviare la procedura amministrativa.