Juve-Napoli, La Gazzetta dello Sport: "Va avanti l'inchiesta sul protocollo violato dagli azzurri"

Nessuna dichiarazione ufficiale, ma secondo La Gazzetta dello Sport è evidente che la Federcalcio non abbia "fatto i salti di gioia per la decisione di Frattini e delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia". In un colpo solo sono state cancellate due sentenze, peraltro durissime, nei confronti del Napoli, che avevano denunciato una sorta di opportunismo del club azzurro in occasione della gara mai disputata con la Juve. "L'irritazione - spiega la rosea - riguarda soprattutto la difesa della diga del protocollo, ritenuta fondamentale per il prosieguo del campionato, innalzata dalla possibilità di giocare anche in presenza di casi di positività, con una deroga (che sono sempre le ASL però a disporre) prevista dalla circolare del ministero della Salute del 18 giugno". La preoccupazione della Lega è che si sia rotto un argine, e che un caso Juve-Napoli possa riproporsi con nuove ricadute sulla giustizia sportiva e sull'andamento del campionato.