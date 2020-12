Juve-Napoli, La Stampa: "L'obiettivo minimo di De Laurentiis è recuperare il punto perso"

vedi letture

Oggi nei corridoi del Foro Italico, sede del Collegio di Garanzia del Coni presieduto da Franco Frattini, si giocherà il terzo tempo di Juve-Napoli, la partita mai giocata. "L'obiettivo minimo di De Laurentiis è recuperare il punto perso" scrive La Stampa in edicola oggi. Juve e Figc non si sono costituite in giudizio, i bianconeri non l'avevano fatto nemmeno in appello (questione di rispetto delle regole per la Juve, questione di equidistanza per la Federazione), dunque il Napoli gioca da solo. De Laurentiis potrebbe prendere parola di fronte ai Giudici, sperando di ottenere almeno l'obiettivo minimo, cancellare il punto di penalizzazione in classifica. Oltre il Coni, rimane il ricorso al Tar.