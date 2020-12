Juve-Napoli, Tuttosport: "Se si gioca sarà un colpo pericoloso per la continuazione della Serie A"

Tuttosport lancia un avvertimento Juventus-Napoli: "Se si gioca sarà un colpo pericoloso per la continuazione della Serie A". Oggi alle 14 il Collegio di Garanzia del Coni avrà il potere di confermare o ribaltare la sentenza di Piero Sandulli, presidente della Corte d'Appello Federale della Figc. Sembra difficile trovare un difetto formale nella sentenza visto che il Collegio non può entrare nel merito della vicenda. Il Napoli ha concrete speranze di ottenere almeno il punto di penalità, ma non si esclude la disputa della partita: in ballo c'è il Protocollo che, in caso di ribaltamento della sentenza, accuserebbe insieme a Lega e Figc un colpo pericoloso per la continuazione del campionato. La prima data utile per la sfida sarebbe a maggio e c'è il caso di Rabiot che ha scontato la sua squalifica proprio nella partita virtuale contro i partenopei, ma in caso appunto di inversione di marcia tornerebbe fuori. Dalla mezzanotte però, il che significa via libera contro la Fiorentina e stop con l'Udinese il 3 gennaio.