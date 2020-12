Juve-Napoli, il ribaltone. La Gazzetta: "Gli azzurri avrebbero avuto l'interesse a giocare"

vedi letture

"Gli azzurri avrebbero avuto l'interesse a giocare". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport ha dedicato alla vicenda riguardante Juventus e Napoli. La partita andrà disputata ed il punto di penalizzazione è stato restituito ai partenopei: questa la sentenza del Collegio di garanzia del Coni che evidenzia la maggior importanza delle autorità sanitarie sul protocollo. I punti chiave del provvedimento sono due sostanzialmente. Il primo è che non c'è una fase uno o una fase due, una Asl buona e una cattiva che aveva dato il permesso e una che lo negò fuori tempo massimo. Il secondo è l'assenza di movente ovvero il Napoli non avrebbe avuto interesse a non giocare ed è ciò che evidenzia l'avvocato Grassani: "Non fu una scelta, ma un obbligo". I legali hanno convinto i giudici che il no alla partenza fosse già sabato pomeriggio e da lì la decisione di disdire il volo e i tamponi all'indomani mattina a Torino.