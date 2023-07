Juve, nuova era Giuntoli. La Gazzetta: "Piace Hermoso, Zaniolo intriga e occhio a Milinkovic"

vedi letture

Come sarà la Juve di Giuntoli? Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport le idee del nuovo d.s. si incroceranno con quelle già portate avanti da Manna, del cui operato in società sono molto soddisfatti: dall’acquisto di un secondo laterale destro (in lista Castagna e Nandez) alle tante opzioni sul tavolo: Hermoso dell’Atletico piace in caso di addio di Bremer (occhio al Tottenham), Zaniolo intriga come eventuale erede di Chiesa e attenzione anche a Milinkovic, che non rinnova con la Lazio e ha il contratto in scadenza nel 2024. Vendere per comprare. E soprattutto investire su talenti con stipendi sostenibili, ma con potenzialità da Juve.