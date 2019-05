Juve, oggi l'incontro Allegri-Agnelli. La Stampa: "La resa dei conti"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa apre la propria sezione sportiva con importante titolo sulla Juventus: "La resa dei conti". E' infatti atteso per oggi il confronto tra il tecnico Massimiliano Allegri e il presidente bianconero Andrea Agnelli. Il numero uno della Juventus rivela: "Rimane, ma poi dipende da lui", una dichiarazione emblematica su come è cambiato l’umore in casa Juventus dopo la conferma granitica post-Ajax. L'ambiente rimane diviso tra conferma e separazione, ma solo l'incontro di oggi potrà fare chiarezza sul futuro della Juventus.