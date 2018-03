Juve ospita l'Atalanta, Corriere di Torino: "Bianconeri per andare a +4"

© foto di Ospiti

La Juventus gioca oggi contro l'Atalanta, per il recupero di Serie A. Il Corriere di Torino in edicola, nel taglio alto della prima pagina, titola sui bianconeri: "Juve al completo per andare a +4". Il caso di successo interno contro la Dea, la formazione di Max Allegri aumenterebbe il proprio vantaggio sul Napoli che segue al secondo posto in classifica.