La Juventus saluta mestamente la Champions League. L'Ajax ha espugnato lo Stadium per 2-1, sbattendo fuori dall'Europa la formazione di Max Allegri. Il Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Apocalisse", con la disperazione di Cristiano Ronaldo al triplice fischio. "Ossessione infinita", aggiunge il quotidiano che poi sottolinea come Max Allegri e Andrea Agnelli vogliano andare avanti insieme per lanciare un nuovo assalto alla massima competizione continentale.