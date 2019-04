© foto di Lorenzo Di Benedetto

Nulla da fare per la Juventus, eliminata ieri sera allo Stadium dall'Ajax che è riuscito a battere i bianconeri per 2-1. Il quotidiano La Repubblica riserva spazio nel taglio basso della prima pagina all'impresa degli olandesi, titolando: "Ronaldo è solo, i ragazzi dell'Ajax spengono il sogno della Juve". 2-1 il risultato finale, ieri sera, in favore dei lancieri.