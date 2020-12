Juve-Porto in Champions. Tuttosport: "I bianconeri non si fidano dopo il precedente col Lione"

vedi letture

Fiducia sì, ma senza sottovalutare l'avversario. Questa l'idea di Tuttosport sul sorteggio Champions della Juventus: "I bianconeri non si fidano dopo il precedente col Lione". Certo è che la Juventus ha pescato una delle avversarie maggiormente auspicabili nell'urna delle non teste di serie, ma è altrettanto vero che si tratta dello stesso stato d'animo che si viveva un anno fa, quando la pallina regalò il nome del Lione. Allora apparve come il migliore degli incroci possibili, ora ricordano tutti come andò a finire: la Juventus uscì anzitempo e la sconfitta provocò il divorzio da Maurizio Sarri. Il Porto di Sergio Conceicao ha un sistema di gioco molto chiuso in cui i tre centrali sono spesso affiancati dagli esterni in fase difensiva.