Juve, quanti addii. La Gazzetta: "Da Cuadrado a Paredes, dubbi anche su Di Maria"

La Juventus prepara una nuova rivoluzione in estate, scrive La Gazzetta dello Sport. Si punta a una squadra più giovane, sostenibile e soprattutto italiana. Il “made in Italy” tornerà di gran moda. Non a caso in cima alla lista dei desideri c’è Davide Frattesi, 23enne centrocampista azzurro del Sassuolo. Gli addii saranno inaugurati dai giocatori in scadenza e da quelli che non verranno riscattati. Alla seconda categoria appartiene Leandro Paredes, invece Milik ha molte possibilità di essere acquistato dal Marsiglia. A Juan Cuadrado e Alex Sandro non verranno rinnovati i rispettivi accordi in scadenza a giugno. Discorso diverso per Adrien Rabiot, pure lui in odore di svincolo.