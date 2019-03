© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimiliano Allegri e la Juventus potrebbero separarsi a fine stagione. Un addio che potrebbe diventare inevitabile in caso di eliminazione in Champions League negli ottavi, ma tutt'altro che facile, per il rapporto con la società e il feeling instaurato con i giocatori, oltre che per la difficoltà di trovare alternative affidabili. I profili ritenuti da Juve sono Zidane, Conte, Klopp e Guardiola, con gli ultimi due più defilati perché vere e proprie missioni impossibili. Anche il tecnico toscano valuta attentamente il proprio futuro e cerca solo progetti stimolanti: Inter e Real Madrid potrebbero offrirglieli. Lo riporta Tuttosport.