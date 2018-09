Juve-Raiola, l'apertura di Tuttosport: "Ci vediamo per Pogba"

"Ci vediamo per Pogba". Tuttosport apre in prima pagina con il mercato della Juventus e l'appuntamento fissato con Mino Raiola per discutere dell'eventuale ritorno del centrocampista francese. Il quotidiano evidenzia che l'agente e la dirigenza bianconera dovranno vedersi per parlare del futuro di Moise Kean, altro assistito dell'italo-olandese, ma tratteranno anche per il campione del mondo, che sta vivendo praticamente da separato in casa al Manchester United. Sull'ex bianconero ci sono anche Barcellona e PSG.