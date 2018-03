Juve-Real ai quarti Champions, Tuttosport: "E' la più bella"

Il sorteggio di Nyon ha messo di fronte Juventus e Real Madrid, mentre Tuttosport in edicola riserva l'apertura al duello dei quarti di finale. "E' la più bella", il titolo del giornale che propone lo scontro a distanza tra l'ex merengue Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Max Allegri, intanto, non si abbatte e ha detto: "Dobbiamo essere positivi, un anno fa ai quarti abbiamo eliminato il Barcellona". I catalani, invece, hanno pescato la Roma per un doppio duello sull'asse Italia-Spagna.